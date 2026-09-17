Иностранных наёмников ВСУ легче обнаружить, поскольку они любят с комфортном обустраивать свои позиции, жертвуя при этом скрытностью. Об этом заявил РИА «Новости» оператор FPV-дрона с позывным Крот.

Российский солдат заявил, что за время работы научился определять особенности различных позиций противника по окружающей обстановке.

По словам оператора, укрытия украинских военнослужащих отличаются друг от друга в зависимости от состава подразделения. Он отметил, что иностранные бойцы, по его наблюдениям, чаще уделяют внимание бытовым условиям и обустройству места пребывания, иногда в ущерб скрытности.

«У мобилизованных украинцев, военнослужащих сил специального назначения и контрактников позиции отличаются. Европейцы больше стремятся к комфорту и облагораживают территорию, пренебрегая маскировкой позиций», — сказал военный.

Крот также рассказал об операции в Харьковской области, где, по его словам, был поражён пункт управления беспилотниками противника. Он отметил, что целью удара стали как находившиеся там военнослужащие, так и элементы инфраструктуры.

В подразделениях беспилотных систем 11-го армейского корпуса продолжают выполнять задачи на Харьковском направлении. Российская сторона заявляет, что удары по позициям и технике ВСУ направлены на снижение возможностей обороны противника в районе Волчанска. Ранее Life.ru рассказывал о сообщениях об уничтожении группы иностранных бойцов в Харьковской области.