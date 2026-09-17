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Опубликовано 17 сентября, 14:55

Опаснее ВСУ: Как российские военные вычисляют иностранных наёмников на СВО

Военэксперт Клинцевич: ВС РФ успешно вычисляют иностранных наёмников в рядах ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Иностранные сим-карты помогают российским военным быстро выявлять наёмников в рядах ВСУ, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, активность европейских или американских номеров в зоне СВО переводит их владельцев в категорию приоритетных целей, по которым наносят удары беспилотниками.

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Возможность обнаруживать иностранцев военный эксперт объяснил нарушениями запрета на мобильные телефоны. Формально пользоваться ими на фронте нельзя, однако многие продолжают это делать. Средства радиотехнической разведки ВС РФ позволяют установить, сим-карты каких стран активны на передовой.

«Например, IT-специалист из американской компании «Палантир» представляет куда большую опасность, чем боец ВСУ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

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Кстати, иностранных наёмников ВСУ легче обнаружить, поскольку они любят с комфортном обустраивать свои позиции, жертвуя при этом скрытностью. Об этом заявил оператор FPV-дрона с позывным Крот.

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Борис Эльфанд
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