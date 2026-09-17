Иностранные сим-карты помогают российским военным быстро выявлять наёмников в рядах ВСУ, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, активность европейских или американских номеров в зоне СВО переводит их владельцев в категорию приоритетных целей, по которым наносят удары беспилотниками.

Возможность обнаруживать иностранцев военный эксперт объяснил нарушениями запрета на мобильные телефоны. Формально пользоваться ими на фронте нельзя, однако многие продолжают это делать. Средства радиотехнической разведки ВС РФ позволяют установить, сим-карты каких стран активны на передовой.

«Например, IT-специалист из американской компании «Палантир» представляет куда большую опасность, чем боец ВСУ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Кстати, иностранных наёмников ВСУ легче обнаружить, поскольку они любят с комфортном обустраивать свои позиции, жертвуя при этом скрытностью. Об этом заявил оператор FPV-дрона с позывным Крот.