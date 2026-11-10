В Нижнем Новгороде двое десятиклассников отдали мошенникам 700 тысяч рублей и 1850 долларов из семейных сбережений, после чего ушли из дома и перестали выходить на связь. Подростков удалось найти, а предполагаемого курьера аферистов задержали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Родители школьников обратились в полицию 3 ноября, когда их дети, мальчик и девочка, не вернулись домой. Вскоре выяснилось, что вместе с подростками пропали крупная сумма наличных и доллары. Кроме того, правоохранители обнаружили написанные детьми «расписки о неразглашении».

Полицейские установили, что десятиклассники переписывались в мессенджере с неизвестным, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Собеседник убедил их, что со счетами родителей якобы проводятся подозрительные операции, а деньги необходимо срочно задекларировать.

Следуя инструкциям «куратора», подростки собрали наличные, завернули их в куртку, положили в рюкзак и передали незнакомцу на улице Генкиной. После этого мошенник продолжил давать школьникам указания.

Пропавших детей полицейские обнаружили в одном из торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода. Там они ждали очередного задания от афериста. Подростков вернули родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря подробному описанию курьера правоохранителям удалось установить его личность. Задержанным оказался 21-летний безработный житель Москвы.

По данным МВД, молодой человек причастен ещё к нескольким аналогичным преступлениям. Всего следователи установили семь эпизодов мошенничества в Нижегородской, Самарской и Московской областях. Общий ущерб потерпевшим составил 12,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске 17-летний подросток передал мошенникам 4,5 миллиона рублей, накопленных семьёй на квартиру. Аферисты представлялись сотрудниками учебного заведения, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Под предлогом декларирования средств школьника убедили передать деньги девушке-курьеру, назвав условный пароль «Варкрафт».