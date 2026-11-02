Мошенники под видом тестирования нейросетей выманивают у россиян селфи, чтобы использовать чужие лица для открытия криптокошельков. За участие в якобы проверке системы распознавания лиц злоумышленники обещают заплатить 10 долларов. О новой схеме обмана сообщает Telegram-канал «База».

Аферисты размещают объявления о лёгкой подработке в русскоязычных чатах. От желающих заработать требуется лишь показать своё лицо на камеру. Однако, по информации канала, полученные биометрические данные могут использоваться для регистрации криптовалютных аккаунтов, через которые впоследствии проводят сомнительные операции. При этом сами участники «тестирования» могут даже не подозревать об использовании своих снимков.

С подобным предложением столкнулась жительница Самары Анастасия. Девушка увидела объявление о заработке во вьетнамском чате и связалась с указанным контактом. Ей ответил человек, представившийся оператором проекта по тестированию искусственного интеллекта.

Собеседник уверял Анастасию, что разработчикам нужны исключительно черты её лица для проверки алгоритмов. Он обещал, что фотографии не будут использоваться за пределами тестирования. Однако девушка заподозрила обман и решила предупредить администратора чата.

Когда участники сообщества начали выяснять обстоятельства, авторы объявления поспешно удалили публикации и переписку с Анастасией. По данным «Базы», подобные предложения встречаются и в других русскоязычных чатах.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники стали чаще использовать криптовалюту для вывода похищенных денег. По словам эксперта Михаила Тютюева, злоумышленники стараются усложнить отслеживание денежных переводов, используя наличные и криптообменники. Другая опасная схема связана с применением нейросетевых фотографий для обмана глухих и слабослышащих россиян. В таких случаях аферисты взламывают аккаунты пользователей, а затем создают поддельные изображения, чтобы убедить знакомых жертвы в подлинности общения.