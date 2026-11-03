Мошенники начали использовать оценки в электронных журналах колледжей как предлог для выманивания денег у студентов и их родителей. Аферисты разыгрывают целую цепочку звонков, представляясь сотрудниками учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

Главная цель злоумышленников — убедить молодого человека передать семейные сбережения якобы для декларирования. Для этого студента сначала втягивают в разговор о его успеваемости, а затем запугивают уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

Схема начинается со звонка от мнимого сотрудника колледжа. Собеседник уверяет, что оценки в электронном журнале необходимо подтвердить, и просит продиктовать код из СМС. Следом на связь выходит якобы представитель «Госуслуг», который сообщает о взломе личных кабинетов учащегося и его родителей.

Под предлогом защиты от прослушивания студента убеждают установить специальное приложение для безопасного общения. После этого в разговор вступает третий мошенник, выдающий себя за следователя.

Лжесиловик утверждает, что персональные данные молодого человека уже использовали для финансирования терроризма. Он угрожает уголовным преследованием и категорически запрещает рассказывать о происходящем близким, особенно родителям.

Чтобы избежать мнимого наказания, студенту предлагают срочно задекларировать деньги. Для этого накопления семьи требуют передать человеку, который представляется банковским сотрудником. Таким образом, обычная просьба подтвердить оценки превращается в многоэтапную схему психологического давления.

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