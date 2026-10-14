71-летняя пенсионерка стала старейшей финалисткой конкурса «Мисс Великобритания»

В Великобритании 71-летняя пенсионерка Энн-Мари Харпер установила рекорд, став самой возрастной финалисткой национального конкурса красоты за всю его 81-летнюю историю. Об этом сообщает BBC News.

Жительница шотландского города Престуик, известная в соцсетях под псевдонимом Glamour Gran Ann («Гламурная бабушка Энн»), успешно прошла региональный отбор. Ещё в июне она завоевала титул Ms Ayrshire GB Classic, получив право выступить на национальном уровне. Теперь пенсионерке предстоит соперничать с женщинами, которые младше неё на целых 26 лет.

Финал состоится 16 октября в английском Лестере. За корону поборются 16 участниц категории Classic, предназначенной для женщин старше 45 лет. Конкурсанткам предстоит продемонстрировать вечерние наряды, выйти на сцену в купальниках и пройти собеседования с жюри.

Харпер признаётся, что долгие годы не верила в собственные силы и даже представить не могла себя на подобном мероприятии. Теперь она хочет вдохновить других женщин не отказываться от мечтаний из-за возраста. По её словам, старость вовсе не означает, что пора становиться незаметной и перестать пробовать новое.

При этом британка уже несколько лет развивает собственный косметический бренд, который запустила в 66 лет. В социальных сетях за её жизнью следят тысячи поклонников. Кроме того, Энн-Мари вошла в число 16 лучших претенденток на отдельную награду за талант, представив видеозапись своего выступления на коньках.

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