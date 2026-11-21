В Москве 75-летний пенсионер и его сын лишились 37,7 млн рублей после звонка о замене домофона. О многоступенчатой схеме обмана рассказала столичная прокуратура.

Всё началось с разговора с мужчиной, представившимся работником управляющей компании. Он сообщил пожилому москвичу о предстоящей замене домофона и попросил продиктовать код из СМС. Пенсионер выполнил просьбу, после чего звонок оборвался, а на телефон пришло уведомление об оформленном на его имя кредите.

Мужчина рассказал о случившемся сыну, однако вместо прекращения общения с неизвестными они оба оказались втянуты в дальнейшую мошенническую схему.

Злоумышленники поочерёдно представлялись сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и финансовых организаций. Они пугали собеседников подозрительной активностью в личном кабинете, оформлением доверенности на постороннего человека и возможным уголовным преследованием.

Аферисты убедили мужчин установить мобильное приложение якобы для защищённой связи. Затем во время видеозвонков выведали информацию обо всех банковских вкладах и хранившихся дома сбережениях.

После этого мошенники потребовали передать имущество для фиктивного декларирования. Следуя инструкциям, пострадавшие несколько раз снимали деньги со счетов и отдавали их курьерам. Общий ущерб достиг 37,7 млн рублей.

В прокуратуре Москвы напомнили, что настоящие сотрудники государственных ведомств не переводят граждан друг на друга во время подобных телефонных разговоров.

«Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга!» — подчеркнули в ведомстве.

Надзорное ведомство призвало не сообщать незнакомцам коды из СМС, сведения о счетах и накоплениях, а также не устанавливать приложения по телефонным указаниям неизвестных.

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