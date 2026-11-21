Мошенники могут обходить квартиры под видом работников управляющих компаний и других обслуживающих организаций, чтобы получить паспортные данные, фотографии и биометрию жильцов. О новой угрозе и способах защиты от аферистов РИА «Новости» рассказал сенатор Артём Шейкин.

По словам парламентария, злоумышленники представляются проверяющими и предлагают гражданам обновить сведения о проживающих в квартире. Для убедительности они предъявляют удостоверения, используют документы с официальной символикой и ссылаются на якобы введённые обязательные процедуры.

Расчёт строится на доверии к представителям коммунальных служб. Человек может воспринять просьбу показать паспорт, заполнить опросник или сфотографироваться как обычную формальность, не подозревая, что передаёт конфиденциальную информацию посторонним.

Чтобы избежать обмана, Шейкин рекомендует сначала выяснить название организации и фамилию посетителя. После этого необходимо самостоятельно связаться с указанной компанией по номеру с её официального сайта. Пользоваться контактами, которые предлагает незнакомец, не следует.

До проверки полномочий визитёра нельзя отдавать документы для копирования, подписывать сомнительные согласия и предоставлять биометрические сведения.

«Если посетитель требует немедленно выполнить его указания и препятствует обращению в организацию, это дополнительный повод насторожиться», — предупредил сенатор.

Особенно подозрительным должно стать давление со стороны проверяющего, который настаивает на срочном оформлении бумаг и не позволяет самостоятельно уточнить законность его требований.

Ранее Life.ru сообщал о мошенниках, которые выдают себя за представителей управляющих компаний и собирают персональные данные россиян через поддельные Telegram-боты. Под предлогом срочной передачи показаний счётчиков жильцов просят указать паспортные сведения, СНИЛС и номер телефона. В дальнейшем эту информацию используют для новых попыток обмана.