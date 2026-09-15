755 дней на цепи: Спасённые из плена в Мали россияне раскрыли ужасы выживания в Сахаре

Россияне Василий Нагалев и Александр Ефремов, спасённые из плена африканских боевиков в Мали, рассказали о 755 днях заточения в пустыне Сахара. Мужчины попали в засаду во время боя у границы с Алжиром в конце июля 2024 года и были освобождены только в августе 2026 года. Все это время террористы удерживали их в тяжелейших условиях, привязав цепями к дереву.

По словам Нагалева, больше всего мучений доставляли цепи, которые круглосуточно находились на ногах пленников. Боевики снимали их лишь раз в два-три месяца на 15–20 минут, чтобы мужчины могли помыться и постирать вещи. Первое время заложникам выдавали всего полтора литра воды в сутки на двоих, а их скудный рацион состоял исключительно из макарон, передаёт RT.

Ефремов добавил, что серьёзную угрозу в пустыне представляли изнуряющая жара и змеи. Чтобы не потерять связь с реальностью и счёт времени, пленники вели подсчёт дней, ориентируясь по солнцу и звёздам. Выживание в условиях тотальной изоляции и физического ограничения требовало предельной мобилизации воли и взаимной поддержки.

В конце августа стало известно, что в Мали после 755 дней плена у террористов были освобождены двое россиян. Мужчины были практически полностью отрезаны от внешнего мира и находились в тяжёлых условиях: постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода и скудное питание.