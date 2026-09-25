77 лет дружбы: Посольство Китая объединило два больших праздника на приёме в Москве

Посольство Китая в Москве 25 сентября провело торжественный приём по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Торжество в этом году совпало с Праздником середины осени — одним из главных традиционных праздников Поднебесной.

Приём по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Видео © Life.ru

Приём открыли посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и первый заместитель председателя Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.

Чжан Ханьхуэй заявил, что фундамент отношений Москвы и Пекина стал прочнее, а перспективы их развития — более многообещающими. Дипломат напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия и 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Речь посла Китая Чжана Ханьхуэя на приёме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Видео © Life.ru

«Благодаря решению обеих сторон о продлении действия договора фундамент китайско-российских отношений, основанный на принципах добрососедства, дружбы и всеобъемлющего стратегического взаимодействия, стал ещё более прочным и надёжным», — подчеркнул посол.

Мельников, в свою очередь, обратил внимание на развитие связей не только на государственном и экономическом, но и на человеческом уровне. «Чем глубже становится наше экономическое взаимодействие, тем шире круг человеческих связей», — отметил он, упомянув сотрудничество университетов и регионов, молодёжные обмены, культуру и общественные проекты.

Выступление зампреда ГД Ивана Мельникова на приёме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Видео © Life.ru

Особый символизм мероприятию придало его совпадение с Праздником середины осени, который в 2026 году приходится на 25 сентября. По словам Мельникова, День образования КНР обращает к истории государства, его достижениям и будущему, а Праздник середины осени — к семье, единению и преемственности поколений. В самом Китае по случаю праздника объявлены выходные с 25 по 27 сентября.

История дипломатических отношений двух стран началась 77 лет назад. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун на площади Тяньаньмэнь в Пекине провозгласил создание Китайской Народной Республики. Уже 2 октября Советский Союз первым в мире признал КНР и установил с ней дипломатические отношения.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в последние годы неоднократно подчёркивали стратегический характер отношений двух стран. Российский лидер называл их основой равноправие, взаимную поддержку и дружбу народов, а председатель КНР говорил о необходимости дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.