79-летняя экс-чиновница заплатила 100 тысяч за ложь о сексе с молодым любовником

79-летняя бывшая сотрудница администрации Краснодарского края отделалась штрафом в 100 тысяч рублей за ложное обвинение любовника в изнасиловании. Пенсионерка призналась, что оговорила партнёра, потому что постеснялась признаться в добровольной связи. Об этом пишет Mash.

Инцидент произошёл 15 августа 2025 года. Во время интимного свидания у женщины случился разрыв слизистой влагалища, и она обратилась в Выселковскую ЦРБ. В больнице 79-летняя дама заявила, что её изнасиловал 46-летний кавалер.

По заявлению пенсионерки в тот же день возбудили уголовное дело. Однако когда Мария Б. поняла, что её любовнику реально грозит срок, она изменила показания и призналась, что никакого насилия не было, а ложное заявление написала из чувства стыда. 15 октября дело против мужчины прекратили за отсутствием состава преступления. А вот самой заявительнице расслабиться не дали. Её признали виновной в ложном доносе о тяжком преступлении. Женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд учёл её возраст, состояние здоровья и отсутствие судимостей, назначив штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как 20-летняя чирлидерша из Петербурга выдумала изнасилование из мести после ссоры с парнями. Когда же обман вскрылся, в отношении неё возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.