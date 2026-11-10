Задержанный в Краснодарском крае 69-летний агент СБУ должен был заложить взрывные устройства в Ростове-на-Дону. На опубликованном ФСБ видео допроса мужчина рассказал, что получил от украинского куратора соответствующие указания и забрал из тайника восемь бомб.

Согласно показаниям россиянина, перед подготовкой терактов ему поручили посетить Ростов-на-Дону и сделать несколько фотографий. Затем мужчина отправился в Горячий Ключ, где возле кладбища обнаружил схрон со взрывными устройствами.

«Тебе надо поехать опять в Ростов», — передал задержанный слова куратора на видео, распространённом Центром общественных связей ФСБ России.

Как следует из рассказа фигуранта, полученную взрывчатку предполагалось разместить возле объектов городской инфраструктуры, включая газовые коммуникации и мусорные контейнеры. Указания о местах закладки ему передали представители украинской спецслужбы.