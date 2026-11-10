8 бомб для Ростова: Диверсанту с Кубани дали ещё одно задание помимо убийства военного
Задержанный на Кубани пенсионер должен был заминировать трубу в Ростове-на-Дону
Задержанный в Краснодарском крае 69-летний агент СБУ должен был заложить взрывные устройства в Ростове-на-Дону. На опубликованном ФСБ видео допроса мужчина рассказал, что получил от украинского куратора соответствующие указания и забрал из тайника восемь бомб.
Согласно показаниям россиянина, перед подготовкой терактов ему поручили посетить Ростов-на-Дону и сделать несколько фотографий. Затем мужчина отправился в Горячий Ключ, где возле кладбища обнаружил схрон со взрывными устройствами.
«Тебе надо поехать опять в Ростов», — передал задержанный слова куратора на видео, распространённом Центром общественных связей ФСБ России.
Как следует из рассказа фигуранта, полученную взрывчатку предполагалось разместить возле объектов городской инфраструктуры, включая газовые коммуникации и мусорные контейнеры. Указания о местах закладки ему передали представители украинской спецслужбы.
Ранее ФСБ сообщила о задержании этого мужчины по подозрению в государственной измене и подготовке теракта против российского военнослужащего. Россиянин 1957 года рождения имел вид на жительство Украины и в 2025 году, находясь в Киеве, самостоятельно связался с сотрудником СБУ. Первым поручением агента стала разведка Черноморского побережья Кубани. Позднее мужчине предоставили координаты тайника со взрывными устройствами, предназначенными для дистанционного подрыва. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене, суд заключил его под стражу.