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Опубликовано 10 сентября, 15:01

8 часов — не для всех: Сомнолог объяснила, что не так с «идеальной таблицей сна»

Сомнолог Царёва: Универсальной формулы расчёта идеальной длительности сна нет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Универсальной формулы, которая позволила бы рассчитать идеальное время отхода ко сну по часу пробуждения, не существует, рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва. По её словам, у каждого человека своя длительность сонных циклов и потребность в отдыхе.

Некоторым достаточно четырёх-пяти часов сна, тогда как другим требуется 10–12. В среднем продолжительность составляет от 8,5 до 10 часов, однако она зависит в том числе от возраста: дети обычно спят больше пожилых. Надёжнее ориентироваться на стабильный режим дня.

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«Если человек устанавливает время пробуждения в виде будильника на одно и то же время, то организм чувством сонливости будет регулировать время засыпания», — отметила эксперт в беседе с «Царьградом», комментируя опубликованную в Сети «идеальную таблицу сна».

В разные дни потребность в восстановлении может отличаться в зависимости от нагрузки и усталости, поэтому и время, необходимое для сна, будет меняться, заключила специалист.

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Ранее диетолог назвал продукты, которые лучше не есть перед сном. К примеру, фастфуд, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо долго перевариваются, а в положении лёжа могут вызвать тяжесть и изжогу.

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Борис Эльфанд
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