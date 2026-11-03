34-летний житель Уфы по имени Айнур оказался в больнице с мышиной лихорадкой, которая поразила его почки и вызвала серьёзные проблемы со зрением. Мужчина предполагает, что мог заразиться во время ремонта у родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам уфимца, незадолго до болезни он помогал близким заливать фундамент дома. Работы проходили в том числе в подвале, где, как утверждает семья, находилось гнездо грызунов. Именно это помещение родственники считают возможным источником инфекции.

Первым тревожным симптомом стала сильная боль в спине. Затем состояние Айнура резко ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов и держалась восемь дней. Мужчину мучила сильная тошнота, а обследование впоследствии подтвердило геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, известную как мышиная лихорадка.

На фоне инфекции у пациента пострадали почки и ухудшилось зрение. Мужчина едва не ослеп. Сейчас он остаётся в стационаре, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сам Айнур рассказал журналистам, что почувствовал себя плохо уже на следующий день после ремонтных работ. Однако установить связь между посещением подвала и заражением пока невозможно: инкубационный период мышиной лихорадки обычно занимает несколько недель.

Возбудитель заболевания передаётся человеку преимущественно через пыль, загрязнённую выделениями инфицированных грызунов. Особенно опасны уборка и ремонт в подвалах, сараях и других помещениях, где обитают мыши. Болезнь способна вызывать почечную недостаточность, нарушения зрения и опасные для жизни кровотечения.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации с мышиной лихорадкой в России. 30 октября Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке, но подтвердил, что отдельные случаи заражения продолжают выявлять. Ранее сообщалось о 1512 заболевших в пяти регионах, включая Башкирию, Татарстан и Удмуртию.