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Регион
Опубликовано 30 октября, 12:43

Мышиная лихорадка возвращается каждые 3–5 лет: Роспотребнадзор объяснил причину

Роспотребнадзор: Заболеваемость мышиной лихорадкой повышается каждые 3–5 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В России с начала 2026 года не зарегистрировали ни одной вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной, а уровень заболеваемости соответствует среднемноголетним показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на фоне сообщений о распространении инфекции в нескольких регионах страны.

«С начала года вспышек ГЛПС на территории Российской Федерации не зафиксировано», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также отметили, что ситуация находится под контролем. Зарегистрированные случаи заболевания не свидетельствуют о возникновении эпидемии или чрезвычайном росте числа заражённых. Эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и контролируемая. В ведомстве пояснили, что для мышиной лихорадки характерна определённая цикличность. Периоды роста заболеваемости возникают в среднем раз в три-пять лет, причём их интенсивность зависит от распространения инфекции среди грызунов.

«Для этой инфекции характерны циклические подъемы заболеваемости — в среднем каждые 3-5 лет. Они в значительной степени связаны с численностью и инфицированностью грызунов, прежде всего рыжей полевки, — основных носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал о 1512 случаях мышиной лихорадки в пяти российских регионах. По данным SHOT, заболевания выявили в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Источником заражения могут становиться выделения инфицированных грызунов, частицы которых попадают в воздух вместе с пылью.

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Андрей Бражников
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