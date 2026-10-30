Вспышку мышиной лихорадки фиксируют в России — угроза кроется в осенней листве

В пяти регионах России выявили 1512 случаев мышиной лихорадки — инфекции, способной вызвать тяжёлое поражение почек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на сведения о заболевших.

Заражения, по информации издания, отмечены в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Осенью риск возрастает: в поисках тепла и укрытия мыши перебираются с полей ближе к жилым домам, дачам и хозяйственным постройкам.

Опасность может скрываться в пыли, поднятой при уборке старой листвы, сараев и погребов. Вирус попадает в организм прежде всего при вдыхании частиц, загрязнённых выделениями грызунов, реже — через контакт с ними. Болезнь способна проявиться спустя несколько недель: температура подскакивает до 39–40 градусов, появляются боли в мышцах, животе, пояснице и голове, иногда краснеет кожа. При тяжёлом течении страдают почки. При подозрительных симптомах необходимо обратиться к врачу, а не лечиться самостоятельно.

Для профилактики специалисты советуют защищать руки перчатками, а дыхательные пути — респиратором, не трогать мышиный помёт и мёртвых животных. Загрязнённые поверхности перед уборкой следует увлажнять дезинфицирующим средством: сухое подметание лишь поднимает потенциально опасную пыль. После работы важно тщательно вымыть руки. Вакцины от этой инфекции в России нет.