Роспотребнадзор не фиксировал вспышек мышиной лихорадки, но заразившиеся есть

Сообщения о вспышках мышиной лихорадки в России не подтвердились, количество заболевших остаётся в пределах обычных для страны показателей. Но отдельные случаи инфекций есть, сообщили в Роспотребнадзоре.

«С начала года вспышек ГЛПС на территории Российской Федерации не зафиксировано», — подчеркнули специалисты ведомства.

Речь идёт о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), которую также называют мышиной. Отдельные случаи заражения продолжают регистрировать, однако оснований говорить о чрезвычайном росте заболеваемости у санитарных врачей нет.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и контролируемая», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Одновременно ведомство объяснило, почему в разные годы число заболевших может заметно меняться. Распространение инфекции во многом определяется количеством грызунов, обитающих в природных очагах, и долей заражённых животных среди них. Периодическое увеличение числа заболевших связано с природными процессами. Однако интервалы между такими подъёмами не позволяют заранее определить, когда и где произойдёт очередной рост.

Заявление Роспотребнадзора прозвучало на фоне сообщений о 1512 случаях мышиной лихорадки в пяти российских регионах. Ранее стало известно о заболевших в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Основную опасность представляют выделения инфицированных грызунов. Возбудитель может попасть в организм человека при вдыхании загрязнённой пыли, поэтому особую осторожность необходимо соблюдать при уборке дач, сараев, подвалов и других помещений, где могли поселиться мыши.