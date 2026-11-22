Сооснователь и технический директор американской корпорации Oracle Ларри Эллисон лишился почти восьми миллиардов долларов из-за резкого падения стоимости акций компании. Финансовые потери отбросили предпринимателя за пределы десятки богатейших людей планеты. Об этом сообщает Forbes.

«Состояние Эллисона, по оценкам, сократилось на 7,9 миллиарда долларов до 140,8 миллиарда долларов», — отмечает издание.

Всего за сутки бизнесмен потерял три позиции в рейтинге Forbes, уступив наследникам торговой империи Walmart Робу и Джиму Уолтонам, а также одному из создателей Inditex Амансио Ортеге.

Негативная динамика наблюдается уже несколько месяцев. За последний квартал капитал предпринимателя уменьшился приблизительно на 40 миллиардов долларов.

Причиной финансовых потрясений стали растущие сомнения инвесторов в окупаемости масштабных вложений Oracle в искусственный интеллект. Ещё в сентябре 2025 года бумаги технологического гиганта достигали рекордных 319 долларов благодаря стремительному развитию облачного бизнеса.

Однако после июньской публикации годовой отчётности настроения на рынке изменились. Участников торгов встревожили огромные расходы на строительство дата-центров и приобретение ИИ-чипов. Дополнительное давление создаёт задолженность корпорации, достигшая примерно 125 миллиардов долларов.

В результате котировки Oracle обвалились на 7,5%, приблизившись к отметке 102 доллара. Настолько низкой цены инвесторы не видели с января 2024 года.