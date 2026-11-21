Основатель китайской компании по разработке искусственного интеллекта MiniMax Янь Цзюньцзе лишился статуса миллиардера после обвала акций собственного бизнеса. Всего за несколько месяцев его состояние сократилось с рекордных 12,6 миллиарда долларов до 959,5 миллиона. Об этом сообщает Forbes.

На пике в марте 2026 года 37-летний предприниматель входил в число самых состоятельных представителей китайской технологической отрасли. Однако с тех пор акции MiniMax рухнули более чем на 90% и опустились ниже цены первоначального размещения на бирже. В результате компания потеряла 432 миллиарда гонконгских долларов, или около 55 миллиардов долларов, рыночной стоимости.

Цзюньцзе стал миллиардером в январе, когда MiniMax вышла на Гонконгскую фондовую биржу. Тогда Forbes оценивал его капитал в 3,2 миллиарда долларов. Уже через два месяца эта сумма выросла почти вчетверо, однако стремительное падение котировок практически уничтожило заработанное на бумаге состояние.

Одной из главных причин обвала аналитики называют усиление конкуренции на китайском рынке искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические корпорации, включая Alibaba и Tencent, вкладывают миллиарды долларов в развитие собственных моделей, тогда как MiniMax пока не смогла убедить инвесторов в перспективах устойчивой прибыльности.

Несмотря на рост выручки на 283% в первом полугодии, компания продолжает работать в убыток. За шесть месяцев чистые потери MiniMax составили 358 миллионов долларов при доходах в 116,6 миллиона. Аналитики предупреждают, что дополнительное давление на акции может возникнуть в январе 2027 года, когда закончится срок ограничений на продажу крупного пакета ценных бумаг.