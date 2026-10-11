8 разгневанных мужчин: Айтишницу уволили за отказ ехать в загородный дом на «стратсессию»

Русскоязычная сотрудница американской IT-компании лишилась работы после отказа участвовать в выездной стратегической сессии с восемью мужчинами. Руководство предложило провести несколько дней в уединённом загородном доме, однако девушка посчитала такой формат небезопасным. О произошедшем в соцсетях рассказала сама бывшая работница по имени Алеся.

Девушка лишилась работы после отказа от выездной поездки в мужской компании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marketer_linkedin

Девушка проживает в австралийском Сиднее и специализируется на маркетинге. В американскую технологическую фирму она устроилась на дистанционный формат работы. Все её коллеги оказались мужчинами, причём никто из них не разговаривал по-русски. Спустя несколько месяцев руководство предложило коллективу встретиться лично, чтобы обсудить стратегию дальнейшего развития бизнеса.

Местом проведения многодневного мероприятия выбрали коттедж вдали от населённых пунктов. Добраться до ближайшего посёлка можно было исключительно на автомобиле. Перспектива оказаться в изолированном доме в компании восьми мужчин пришлась Алесе не по душе. Она решила отказаться от поездки, несмотря на её рабочий характер.

По утверждению девушки, руководство восприняло такое решение крайне негативно. Директор счёл отказ свидетельством недостаточно ответственного отношения к профессиональным обязанностям. После этого на сотрудницу начали оказывать давление, и в результате она покинула компанию.

Ранее Life.ru сообщал, при каких обстоятельствах отказ дистанционного сотрудника от возвращения в офис может привести к увольнению. В публикации отмечалось, что в России последствия подобных разногласий зависят от условий трудового договора.