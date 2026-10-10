850 км/ч и до 20 дронов за раз: В России представили реактивную «Гадюку»

В России представили проект многоразового реактивного беспилотника ДФ-3 «Гадюка», который сможет развивать скорость до 850 километров в час и уничтожать до 20 воздушных целей за один вылет. Новинку продемонстрировали на «Дрон-конгрессе 2026» в Санкт-Петербурге. О возможностях аппарата РИА «Новости» рассказал генеральный директор компании «ДОФА-Тек» Марат Дрофа.

Главной особенностью разработки станет возможность многократного применения. В отличие от существующих одноразовых перехватчиков, перспективный аппарат не придётся терять при уничтожении вражеского беспилотника.

«В отличие от одноразового дрона «Росчерк», он не таранит цель, а за один вылет отражает атакующую волну из 15-20 беспилотников», — пояснил Дрофа.

По замыслу конструкторов, «Гадюка» сможет противостоять массовым налётам благодаря высокой скорости и установленному на борту автоматическому вооружению. После выполнения задачи беспилотник будет возвращаться на аэродром, где его подготовят к повторному использованию.

Технический директор предприятия Виталий Добровольский уточнил, что обслуживание перехватчика предусматривает дозаправку и пополнение боекомплекта. После проведения необходимых процедур аппарат сможет вновь подниматься в воздух для отражения атак.

При этом разработчики подчеркнули, что ДФ-3 пока находится на стадии технического проектирования. Заявленные характеристики являются планируемыми, а не подтверждёнными результатами боевого применения.

Ранее Life.ru сообщал о появлении у российских военных нового дрона-перехватчика «Малыш». Беспилотник самолётного типа предназначен для борьбы с ударными аппаратами ВСУ. По данным Минобороны РФ, его конструкция позволяет развивать высокую скорость, преследовать воздушные цели на значительном расстоянии и выполнять сложные манёвры при перехвате.