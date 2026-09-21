87-летний пенсионер из Кировской области восемь дней блуждал по лесу и выжил

В Кировской области нашли живым 87-летнего Вячеслава Королёва, который восемь суток провёл в лесу после похода за грибами. Всё это время пенсионер блуждал по болотам, а спустя два дня без еды начал питаться сырыми грибами, рассказала РИА «Новости» его дочь Ольга Атнагулова.

Мужчина отправился в лес 13 сентября, рассчитывая вернуться примерно через час, поэтому не взял с собой ни еды, ни спичек. По словам дочери, по ночам было настолько холодно, что его трясло, и согреваться приходилось постоянным движением. На третий день пенсионер к тому же потерял нож.

«Два дня папа ничего не ел, а потом стал питаться сырыми грибами. Воду пил ту, что была под ногами», — рассказала дочь мужчины.

Королёв хорошо знал лес и имел опыт походов, однако, по словам родственницы, в этот раз его подвёл компас. Стрелка реагировала на старые рудники и уводила грибника в неверном направлении. За время поисков добровольцы прошли более 128 километров, а общая площадь обследованной территории достигла 211 квадратных километров.

Утром 21 сентября пенсионер услышал голоса искавших его людей и вышел к ним. В операции участвовали полиция, МЧС, волонтёры, родственники и местные жители. После восьми ночей в лесу мужчина самостоятельно добрался до опушки, где его осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась.

После спасения Королёв не потерял чувства юмора. По словам близких, он заявил, что «грибов наелся на всю оставшуюся жизнь». Пенсионер также пообещал больше не отправляться в лес в одиночку.

Ранее Life.ru рассказывал, как не заблудиться во время «тихой охоты» и почему навигационные приложения надёжнее лесных примет. Миколог Дмитрий Тихомиров советовал заранее готовить карты и не полагаться исключительно на природные ориентиры.