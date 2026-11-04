87-летняя волонтёр из Челябинска совершила 34 поездки с гуманитаркой в зону СВО
Байрамбика Хамитова. Обложка © SHOT / Народный фронт
87-летняя жительница Челябинска Байрамбика Хамитова совершила уже 34 поездки в зону СВО с гуманитарной помощью для российских военнослужащих. Как рассказали SHOT в Народном фронте, за один выезд пенсионерка успевает посетить до 18 подразделений, преодолевая около 200 километров.
Байрамбика Хамитова рассказала о своих поездках в зону СВО с гуманитарной помощью. Видео © SHOT / Народный фронт
Помогать бойцам женщина начала после гибели старшего сына Факила Хамитова, который в 2023 году отправился добровольцем на спецоперацию. О своём решении мужчина рассказал матери лишь накануне отъезда. Вскоре семья получила известие о его гибели.
Тогда Байрамбика Тагировна приготовила домашнюю еду и отправилась в подразделение сына, чтобы почтить его память. Позднее женщина осталась помогать раненым в госпитале, а затем начала регулярно доставлять военнослужащим продукты и необходимые вещи.
Пенсионерка продолжает ездить в прифронтовые районы, несмотря на опасность. Во время одной из поездок она попала под атаку беспилотника и попыталась укрыться в лесу, но упала и сломала руку. После восстановления женщина вновь вернулась к волонтёрской работе.
За свою заботу Хамитова получила от бойцов ласковое прозвище «Божий одуванчик». В феврале 2027 года ей исполнится 88 лет, однако отказываться от помощи военнослужащим она не собирается.
Ранее Life.ru рассказывал, как врач-невролог из Подмосковья разработал специальные реанимационные аптечки, которые помогают спасать раненых бойцов СВО. Военнослужащие прозвали их «компотом жизни», а доставляют комплекты на передовую в том числе с помощью беспилотников. По словам фронтовых медиков, разработка помогла спасти сотни жизней. Ради помощи бойцам создатель аптечек также продал собственный автомобиль и приобрёл три внедорожника для эвакуации раненых.