87-летняя жительница Челябинска Байрамбика Хамитова совершила уже 34 поездки в зону СВО с гуманитарной помощью для российских военнослужащих. Как рассказали SHOT в Народном фронте, за один выезд пенсионерка успевает посетить до 18 подразделений, преодолевая около 200 километров.

Байрамбика Хамитова рассказала о своих поездках в зону СВО с гуманитарной помощью. Видео © SHOT / Народный фронт

Помогать бойцам женщина начала после гибели старшего сына Факила Хамитова, который в 2023 году отправился добровольцем на спецоперацию. О своём решении мужчина рассказал матери лишь накануне отъезда. Вскоре семья получила известие о его гибели.

Тогда Байрамбика Тагировна приготовила домашнюю еду и отправилась в подразделение сына, чтобы почтить его память. Позднее женщина осталась помогать раненым в госпитале, а затем начала регулярно доставлять военнослужащим продукты и необходимые вещи.

Пенсионерка продолжает ездить в прифронтовые районы, несмотря на опасность. Во время одной из поездок она попала под атаку беспилотника и попыталась укрыться в лесу, но упала и сломала руку. После восстановления женщина вновь вернулась к волонтёрской работе.

За свою заботу Хамитова получила от бойцов ласковое прозвище «Божий одуванчик». В феврале 2027 года ей исполнится 88 лет, однако отказываться от помощи военнослужащим она не собирается.