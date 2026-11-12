Еврейские семьи в Германии вновь боятся отпускать детей в школу, а студенты сталкиваются с враждебностью в университетах. С таким предупреждением выступил посол Израиля в ФРГ Рон Прозор, сравнив нынешнюю ситуацию с событиями Хрустальной ночи — массовых антиеврейских погромов 1938 года. Его слова приводит Israel National News.

Дипломат приурочил своё обращение к 88-й годовщине нацистских погромов. Он напомнил, что в ноябре 1938 года нападения на евреев происходили на глазах обычных немцев, многие из которых предпочитали не вмешиваться. Тогда разрушались магазины, горели синагоги, а люди подвергались избиениям и убийствам.

По словам Прозора, спустя почти девять десятилетий еврейская община вновь сталкивается с угрозами. Родители опасаются за безопасность детей, учащиеся университетов подвергаются нападкам, а предприятия, принадлежащие евреям, становятся объектами бойкотов.

Посол подчеркнул, что память о преступлениях нацизма не должна ограничиваться памятными церемониями и торжественными речами. По его мнению, немецкому обществу необходимо открыто противостоять антисемитизму, не допуская повторения прежнего равнодушия.

Опасения дипломата подкрепляются статистикой мониторинговой организации RIAS. В 2025 году в Германии зарегистрировали 8725 антисемитских инцидентов — почти по 24 случая ежедневно. Годом ранее, по уточнённым данным, произошло 8713 подобных эпизодов. Для сравнения, в 2022 году их число составляло 2610.

Согласно докладу RIAS, в прошлом году зафиксировали 178 нападений и 257 случаев угроз. При этом 68% зарегистрированных происшествий организация отнесла к проявлениям антисемитизма, связанным с Израилем.

Ранее с похожим предупреждением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. На церемонии в мюнхенской синагоге «Охель Якоб» он назвал антисемитизм повсеместным явлением и признал, что еврейские общины нуждаются в усиленных мерах безопасности. Канцлер также подтвердил приверженность Германии предотвращению повторения Холокоста.