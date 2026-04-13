Она также сообщила, что Москва направила другим странам ноты о важности Дня памяти жертв геноцида советского народа и необходимости сохранять историческую правду. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и унесла, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона жизней, большинство из которых — жертвы голода. В 2021 году ФРГ назначила ежемесячное пособие в 375 евро только блокадникам-евреям, отказав остальным.