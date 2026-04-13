Захарова обвинила Германию в цинизме из-за выплат только блокадникам-евреям
Россия добивается равного отношения ко всем жертвам нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Германии выплачивать пособия только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения.
«Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно», — сказала дипломат.
Она также сообщила, что Москва направила другим странам ноты о важности Дня памяти жертв геноцида советского народа и необходимости сохранять историческую правду. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и унесла, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона жизней, большинство из которых — жертвы голода. В 2021 году ФРГ назначила ежемесячное пособие в 375 евро только блокадникам-евреям, отказав остальным.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв. В Германии назвали это решение сигналом для страны, отметив, что новый закон может затронуть не только внутреннюю повестку, но и учёных, журналистов и ситуацию с захоронениями советских военнопленных в ФРГ. А Захарова призвала Нобелевский комитет осудить нацистов за геноцид 14 млн советских граждан вместо того, чтобы критиковать Россию.
