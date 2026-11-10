Антисемитизм вновь стал повсеместным явлением в Германии, затронув не только улицы городов, но и школы, парламенты и общественные организации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил обеспокоенность положением еврейской общины, выступая в мюнхенской синагоге «Охель Якоб» в годовщину нацистских погромов 1938 года, сообщает Reuters.

«Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», — заявил глава немецкого правительства.

По словам Мерца, власти совместно с руководством федеральных земель принимают дополнительные меры для защиты евреев. Однако необходимость выставлять вооружённую охрану возле религиозных учреждений и оборудовать здания бронированными стёклами канцлер назвал тревожным свидетельством сохраняющейся угрозы.

Политик подчеркнул, что подобные меры безопасности постоянно напоминают о невозможности нормальной, открытой и заметной еврейской жизни в современной Германии. При этом Берлин намерен и дальше поддерживать Израиль, считая это частью своей исторической ответственности.

Выступление состоялось 9 ноября на церемонии, посвящённой 20-летию синагоги «Охель Якоб». В этот день в ФРГ также вспоминают жертв «Хрустальной ночи» — массовых нападений на евреев, организованных нацистами в 1938 году. Тогда по всей стране разрушали синагоги, магазины и жилые дома.

Масштабы проблемы отражает статистика Федеральной ассоциации центров регистрации антисемитских инцидентов (RIAS). Согласно опубликованному в июне докладу, за 2025 год в стране зафиксировали 8725 подобных случаев — в среднем около 24 ежедневно. Это более чем втрое превышает показатель 2022 года, когда было зарегистрировано 2610 происшествий.