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Опубликовано 10 октября, 21:32

Тысячи людей вышли на марш в Берлине против поддержки Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

В Берлине проходит массовая акция в поддержку Палестины и против помощи Израилю со стороны Германии. Участники собрались у Ведомства федерального канцлера, откуда планируют пройти маршем по центральным улицам правительственного квартала.

Протест в поддержку Палестины в Берлине. Видео © X / Tarek Baé

Манифестация проходит под лозунгом United4Palestine — No Peace on Stolen Land. Это означает независимость и равные права для Палестины. Демонстранты держат палестинские флаги и плакаты, скандируют лозунги на немецком и английском языках.

Участники требуют от властей Германии прекратить финансовую, дипломатическую и военную поддержку Израиля, в том числе поставки оружия. Они также выступают против боевых действий, поселенческой политики, конфискации земель и принудительного выселения палестинцев. Активисты призывают соблюдать международное гуманитарное право и поддерживают юридические меры против Израиля на международном уровне.

По данным организаторов, для участия зарегистрировались около 3 тысяч человек. Акция проходит мирно, за порядком следят многочисленные сотрудники полиции. По имеющейся информации, серьёзных инцидентов пока не произошло.

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Одновременно с этим во Франции тоже продолжаются протесты. Как ранее писал Life.ru, участники акций обвиняют полицию в произволе и сообщают о тяжёлых травмах среди подростков. По их словам, против демонстрантов задействуют силовиков с боевым оружием.

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Лия Мурадьян
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