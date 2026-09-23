9 месяцев искал работу: Мужчину уволили через 2,5 часа из-за «гигиены»

35-летний американец Крис Смоллс лишился новой работы всего через два с половиной часа после начала первой смены. По словам мужчины, причиной ему назвали недостаточную личную гигиену, хотя сам он не понимает, что именно не устроило работодателя. Своей историей Смоллс поделился на Reddit.

До этого американец оставался без работы девять месяцев и получил место через кадровое агентство. Перед первым днём он принял душ, подготовил новую одежду и, как утверждает, пришёл в офис ухоженным.

Сначала всё проходило обычно: новичка познакомили с компанией и начали вводить в курс обязанностей. Затем ему разрешили пораньше отправиться на обед. Однако едва Смоллс вышел из здания, ему позвонили и сообщили, что сотрудничество прекращено из-за претензий к гигиене.

Мужчина считает такое объяснение странным. По его словам, друзья не замечали от него неприятного запаха, он пользовался дезодорантом, не курит и следит за собой. Среди возможных причин американец назвал лишь несколько «неловких моментов», которые коллеги могли неверно воспринять. Он допускает, что поводом мог стать невольный жест — например, он «неэстетично» почесал нос или случайно издал звук при отрыжке, которую сдержал.

За короткую смену Смоллс, по его утверждению, пока не получил деньги. Кадровое агентство после случившегося также перестало отвечать, поэтому американцу вновь пришлось заняться поисками работы.

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