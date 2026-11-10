9 номинаций и выставка в Третьяковке: Стартовал третий сезон конкурса «Картина мира»
Стартовал третий сезон международного конкурса молодых художников «Картина мира»
Предоставлено Life.ru
Стартовал приём заявок на третий международный конкурс молодых художников «Картина мира». Авторы из любой страны в возрасте от 18 до 35 лет могут представить свои произведения до 2 февраля 2027 года. Победители получат возможность выставить работы в Государственной Третьяковской галерее, сообщили организаторы.
Главным нововведением сезона станет изменение формата конкурса. Вместо прежнего разделения по художественным техникам организаторы ввели девять тематических номинаций, в каждой из которых выберут одного победителя.
Основная тема проекта осталась прежней — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участникам предлагают раскрыть её через семейные традиции, наставничество, детство, национальные мифы, мудрость поколений и другие сюжеты. Среди номинаций также представлены «Душа моего народа», «Звёздное небо над моей страной» и «Счастье — это…».
Работы, выполненные в техниках живописи, графики и цифрового искусства, будут оцениваться вместе. При выборе победителей определяющее значение получит глубина раскрытия заявленной темы, а не используемая техника.
Всего в третьем сезоне определят девять победителей. Их произведения представят на итоговой выставке в Третьяковской галерее. Авторы лучших работ также получат приглашения в Москву на церемонию награждения, причём расходы на проезд и проживание полностью покроют организаторы.
За два предыдущих сезона конкурс привлёк тысячи участников со всего мира. В 2025 году было подано 1447 работ из 65 стран, а итоговую выставку в Калининграде за месяц посетили более 50 тысяч человек. Во втором сезоне организаторы получили 1631 заявку из 56 государств, а выставка состоялась в самарском филиале Третьяковской галереи.
Конкурс проводится по инициативе компании «Иннопрактика» совместно с Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Финансирование обеспечивает Газпромбанк, стратегическим партнёром выступает VK, а партнёром проекта — Росмолодёжь. Подать заявку можно на официальном сайте kartinamira.art.
Ранее Life.ru сообщал, что в Самаре открылась выставка финалистов второго сезона конкурса «Картина мира». В экспозицию вошли произведения 15 художников из 11 стран, отобранные из более чем 1600 заявок. Участники представили живопись, графику и цифровые произведения, посвящённые национальным традициям, культурной идентичности и связи поколений.