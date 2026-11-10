Стартовал приём заявок на третий международный конкурс молодых художников «Картина мира». Авторы из любой страны в возрасте от 18 до 35 лет могут представить свои произведения до 2 февраля 2027 года. Победители получат возможность выставить работы в Государственной Третьяковской галерее, сообщили организаторы.

Главным нововведением сезона станет изменение формата конкурса. Вместо прежнего разделения по художественным техникам организаторы ввели девять тематических номинаций, в каждой из которых выберут одного победителя.

Основная тема проекта осталась прежней — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участникам предлагают раскрыть её через семейные традиции, наставничество, детство, национальные мифы, мудрость поколений и другие сюжеты. Среди номинаций также представлены «Душа моего народа», «Звёздное небо над моей страной» и «Счастье — это…».

Работы, выполненные в техниках живописи, графики и цифрового искусства, будут оцениваться вместе. При выборе победителей определяющее значение получит глубина раскрытия заявленной темы, а не используемая техника.

Всего в третьем сезоне определят девять победителей. Их произведения представят на итоговой выставке в Третьяковской галерее. Авторы лучших работ также получат приглашения в Москву на церемонию награждения, причём расходы на проезд и проживание полностью покроют организаторы.

За два предыдущих сезона конкурс привлёк тысячи участников со всего мира. В 2025 году было подано 1447 работ из 65 стран, а итоговую выставку в Калининграде за месяц посетили более 50 тысяч человек. Во втором сезоне организаторы получили 1631 заявку из 56 государств, а выставка состоялась в самарском филиале Третьяковской галереи.

Конкурс проводится по инициативе компании «Иннопрактика» совместно с Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Финансирование обеспечивает Газпромбанк, стратегическим партнёром выступает VK, а партнёром проекта — Росмолодёжь. Подать заявку можно на официальном сайте kartinamira.art.