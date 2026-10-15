90 покупателей остались без машин: Экс-директору автосалона в Воронеже вынесли приговор за махинации

Шесть лет колонии получил бывший директор воронежского ООО «Гаус», распорядившийся 130 миллионами рублей, которые клиенты внесли за автомобили. Как сообщили в региональной прокуратуре, от действий 59-летнего мужчины пострадали 90 покупателей.

Деньги фирма получала на протяжении года — с декабря 2017-го по декабрь 2018-го. Вместо полного расчёта с поставщиком «Фольксваген Груп Рус» руководитель потратил часть выручки на другие цели. Заказанные машины люди так и не получили, а перечисленные авансы им не возместили.

Центральный районный суд Воронежа признал экс-директора виновным в присвоении средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. Уголовное дело рассматривалось по части 4 статьи 160 УК РФ.

Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере миллиона рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Ранее Life.ru рассказал о крупной афере с поставками автомобилей из Южной Кореи. Клиенты компании Din-X Auto потеряли около миллиарда рублей, рассчитывая приобрести машины по сниженным ценам. По данным Baza, пострадали более 250 человек, а покупателей убеждали быстрее вносить предоплату, ссылаясь на предстоящее повышение утильсбора.