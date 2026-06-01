Колёса-призраки: Россияне потеряли 1 млрд при попытке купить недорогие авто из Кореи

В России компания по покупке и доставке автомобилей из Кореи Din‑X Auto обманула своих клиентов на сотни миллионов рублей и растворилась в воздухе вместе с деньгами. Жертвами махинаций стали более 250 человек. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Фирма заманивала покупателей низкими ценами на зарубежные авто и торопила с предоплатой, ссылаясь на повышение утильсбора. Люди вносили деньги наличкой в краснодарском офисе от 2 до 9 миллионов рублей — при этом подписывая агентский договор дистанционно. Отвечать на звонки организация перестала в декабре 2025 года. Все переписки и документация исчезли. Проверка по VIN-номерам показала, что автомобили по‑прежнему стоят в Корее.

Один из менеджеров рассказал, что его тоже обманули, а деньги он перевёл в криптовалюту и отправил некому Жукову. По словам клиентов, фирма создавала видимость солидного бренда. С весны 2025 года выходили рекламные ролики: яркие, постановочные, а отзывы массово проплачивались руководством. На данный момент телефоны организации молчат, сайт заблокирован, долги у приставов превысили 11 миллионов рублей. Пострадавшими числятся более 250 человек. Предварительный ущерб превысил миллиард рублей. В полицию уже поступили жалобы на аферистов сразу в нескольких регионах.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме будут рассматривать законопроект, согласно которому повысится ответственность для автосалонов и граждан, которые зарабатывают на перепродажах машин. Штрафы предлагается увеличить в 10 раз, чтобы остановить недобросовестных продавцов.