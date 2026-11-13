Европейский телескоп Euclid обнаружил более 900 миллионов галактик и около 15 тысяч возможных гравитационных линз. Новые наблюдения помогут учёным приблизиться к пониманию природы тёмной материи, сообщает The Guardian.

12 ноября Европейское космическое агентство представило первый крупный массив данных миссии — DR1-Foundation. За 13 месяцев телескоп собрал 1,7 петабайта информации, изучив участок неба, сопоставимый по площади с 9500 полными лунными дисками. Это около 14% запланированного обзора.

Среди результатов оказались не только сотни миллионов галактик, но и свыше 60 миллионов кандидатов в квазары. Так называют чрезвычайно яркие ядра далёких галактик, излучение которых связано с активностью сверхмассивных чёрных дыр.

Особое внимание астрономов привлекли 15 тысяч предполагаемых гравитационных линз. До публикации новых данных было известно примерно о тысяче подобных объектов. По прогнозам исследователей, к завершению миссии Euclid их число может достичь 170 тысяч.

Этот эффект возникает, когда гравитация массивного объекта искривляет свет расположенной за ним галактики. В результате на снимках появляются светящиеся дуги, кольца или несколько изображений одного источника.

Такие искажения позволяют изучать распределение невидимой массы. Учёные надеются использовать их для проверки гипотез о тёмной материи, которая, согласно современным представлениям, составляет около четверти содержимого Вселенной. Ещё примерно 70% приходится на тёмную энергию.

Следующий большой выпуск наблюдений ожидается в 2027 году. Он должен помочь исследователям составить более подробную карту распределения материи и изучить слабое гравитационное линзирование. При этом природа тёмной материи пока остаётся неразгаданной.

Телескоп уже неоднократно совершал открытия, связанные с ранней историей космоса. Как писал Life.ru, в июле 2026 года Euclid помог обнаружить два чрезвычайно древних квазара, свет которых отправился к Земле, когда возраст Вселенной составлял около 670 миллионов лет. Эти объекты обладают невероятной яркостью, сопоставимой с излучением триллиона Солнц. Всего в ходе исследования астрономы отобрали 31 квазар с высоким красным смещением, в том числе 12 объектов с показателем z не менее 7. Такие находки позволяют изучать процессы формирования первых галактик и роста сверхмассивных чёрных дыр в молодой Вселенной.