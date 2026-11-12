Российский «белый список» интернет-ресурсов, доступных при ограничениях мобильной связи, приблизился к техническому пределу. Сейчас в него включены 900 сайтов и сервисов, однако возможности операторов связи не позволяют увеличивать перечень бесконечно. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на CNews Forum.

«Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи», — пояснил министр. По его словам, ведомство уже пытается упорядочить процедуру включения новых ресурсов, поскольку свободные технические возможности постепенно сокращаются.

При этом Минцифры необходимо учитывать не только популярность платформ, но и их значение для повседневной жизни граждан. Шадаев привёл в пример сервисы электрозаправок, которые могут уступать крупным площадкам по посещаемости, но при этом необходимы определённой категории пользователей.

Министр подчеркнул, что ведомство стремится сохранить доступ ко всем наиболее востребованным ресурсам. Однако дальнейшее расширение перечня может столкнуться с техническими ограничениями со стороны операторов связи.

Ранее Life.ru сообщал о расширении «белого списка» Минцифры. В апреле 2026 года перечень пополнили банковские сервисы, сайты торговых сетей, служб доставки и медицинских организаций. Тогда в нём насчитывалось уже более 500 российских сайтов и приложений.