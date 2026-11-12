Российские центры обработки данных (ЦОД) лучше размещать под землёй, чем переносить за границу. Такой подход поддерживает Минцифры, которое уже призывает операторов цифровой инфраструктуры рассматривать подземные площадки. Об этом глава ведомства Максут Шадаев заявил на CNews Forum.

«Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю, конечно мы [за то], чтобы они уходили под землю, а не релоцировались», — признал министр.

По словам Шадаева, министерство уже рекомендует компаниям двигаться в этом направлении. При этом об обязательном переводе всех российских дата-центров под землю или конкретных сроках реализации таких проектов министр не сообщил.

Вопрос защиты ЦОДов стал особенно актуальным после атак беспилотников на российскую цифровую инфраструктуру. В октябре сообщалось о повреждении дата-центров «Яндекса», а также об атаках на объекты других крупных IT-компаний. Тогда Минцифры начало совместно с Минобороны обсуждать дополнительные меры безопасности.

Подземное размещение рассматривается как один из вариантов защиты серверного оборудования от внешних угроз. Однако строительство таких объектов требует значительных вложений, а их владельцам необходимо решать вопросы энергоснабжения, охлаждения и обеспечения устойчивой связи.