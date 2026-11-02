Путин обязал российские ЦОДы резервировать 10% мощностей для информресурсов
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению устойчивой работы информационных ресурсов на территории страны. Согласно документу, центры обработки данных (ЦОД) должны будут резервировать 10% своих площадей и вычислительных мощностей.
Резерв предназначен для ситуаций, когда возникает необходимость поддержать функционирование российских информационных ресурсов. Таким образом, часть инфраструктуры дата-центров должна быть предусмотрена для использования в подобных случаях.
Новые меры касаются центров обработки данных — специализированных объектов, в которых размещается серверное оборудование, обеспечивающее работу сайтов, онлайн-сервисов и информационных систем.
Указ направлен на создание дополнительных возможностей для поддержания работы цифровой инфраструктуры. При этом из опубликованных сведений пока неясно, каким образом будет организовано использование зарезервированных ресурсов и какие именно информационные системы смогут на них рассчитывать.
Тема устойчивости дата-центров приобрела особую актуальность на фоне обсуждения мер по защите цифровой инфраструктуры от внешних угроз. В частности, Минцифры разработало рекомендации по безопасности ЦОД, предусматривающие резервирование данных, укрепление объектов и взаимодействие с экстренными службами.
Ранее Life.ru сообщал, что «Ростелеком» рассматривает возможность строительства подземных центров обработки данных. Предполагается, что такие объекты смогут обеспечить дополнительную защиту цифровых сервисов. Среди предложенных мер — резервное копирование информации, распределение мощностей между регионами и размещение части инфраструктуры под землёй.