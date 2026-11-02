Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению устойчивой работы информационных ресурсов на территории страны. Согласно документу, центры обработки данных (ЦОД) должны будут резервировать 10% своих площадей и вычислительных мощностей.

Резерв предназначен для ситуаций, когда возникает необходимость поддержать функционирование российских информационных ресурсов. Таким образом, часть инфраструктуры дата-центров должна быть предусмотрена для использования в подобных случаях.

Новые меры касаются центров обработки данных — специализированных объектов, в которых размещается серверное оборудование, обеспечивающее работу сайтов, онлайн-сервисов и информационных систем.

Указ направлен на создание дополнительных возможностей для поддержания работы цифровой инфраструктуры. При этом из опубликованных сведений пока неясно, каким образом будет организовано использование зарезервированных ресурсов и какие именно информационные системы смогут на них рассчитывать.

Тема устойчивости дата-центров приобрела особую актуальность на фоне обсуждения мер по защите цифровой инфраструктуры от внешних угроз. В частности, Минцифры разработало рекомендации по безопасности ЦОД, предусматривающие резервирование данных, укрепление объектов и взаимодействие с экстренными службами.