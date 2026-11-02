«Ростелеком» рассматривает возможность строительства подземных центров обработки данных (ЦОД) с тройной защитой от внешних угроз. Компания уже ведёт переговор о создании одного из таких объектов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Новая система безопасности предполагает три уровня. Первый — резервное копирование информации на отдельной площадке, чтобы сохранить данные при повреждении основного объекта. Второй — распределение вычислительных мощностей и цифровых сервисов между дата-центрами в разных регионах.

Третий уровень станет самым необычным: часть инфраструктуры предлагается размещать под землёй. По оценке топ-менеджера «Ростелекома», с которым поговорило издание, такие объекты смогут обеспечить дополнительную защиту при наиболее серьёзных внешних угрозах.

При этом само подземное расположение ещё не гарантирует безопасность. Как считает сооснователь компании по информационной безопасности 3Side Артём Наливайко, при выборе площадок необходимо учитывать особенности региона. Среди потенциальных рисков — сейсмическая активность, вероятность затопления и геополитическая обстановка.