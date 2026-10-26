Минцифры утвердило рекомендации по защите всех российских дата-центров от дронов
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Российские центры обработки данных разделят на три категории в зависимости от их значимости для государства и бизнеса. Такой подход предусмотрен новыми рекомендациями Минцифры по защите дата-центров от беспилотников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Самые строгие критерии предусмотрены для категории К1. К ней относятся стратегические объекты, повреждение которых способно нарушить выполнение ключевых государственных функций на час и более. В категорию К2 войдут ЦОДы, обслуживающие важные региональные и отраслевые системы, если возможный сбой в их работе продлится от четырёх часов.
Третья категория, К3, объединит корпоративные дата-центры. Их повреждение может обернуться серьёзными потерями для отдельных компаний, но не должно вызывать масштабных последствий на государственном уровне.
Защиту объектов предлагают выстраивать сразу на нескольких уровнях. В частности, речь идёт об укреплении зданий, использовании радиоэлектронных средств и систем противодействия воздушным угрозам. Действующим ЦОДам также рекомендуют снижать заметность с воздуха.
Отдельное внимание уделено серверным залам, электроснабжению и охлаждению оборудования. Эти системы должны быть защищены от ударной волны и осколков. Для важнейших цифровых сервисов предусмотрено резервирование, а операторам дата-центров предлагают наладить взаимодействие с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.
В Минцифры подтвердили, что рекомендации подготовлены и направлены профильным организациям. При этом опрошенные газетой участники рынка предупреждают: дополнительные меры безопасности могут увеличить стоимость услуг провайдеров примерно на 10% без учёта инфляции.
Новые рекомендации появились после серии атак на цифровую инфраструктуру. В частности, Life.ru сообщал об остановке дата-центра «Яндекса» во Владимире. Тогда повреждение объекта сопровождалось сбоями примерно у 20 российских сервисов.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава Минцифры Максут Шадаев обсуждал с Минобороны прикрытие дата-центров. Позднее стало известно об атаке на ЦОД Сбербанка в Саратовской области, которая, по словам представителя банка, не нарушила работу его сервисов. На фоне этих событий в «Ростелекоме» предложили создать резервный «ЦОД судного дня», способный помочь бизнесу восстановить данные после масштабных сбоев.
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