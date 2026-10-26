Минцифры утвердило рекомендации по защите всех российских дата-центров от дронов

Российские центры обработки данных разделят на три категории в зависимости от их значимости для государства и бизнеса. Такой подход предусмотрен новыми рекомендациями Минцифры по защите дата-центров от беспилотников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Самые строгие критерии предусмотрены для категории К1. К ней относятся стратегические объекты, повреждение которых способно нарушить выполнение ключевых государственных функций на час и более. В категорию К2 войдут ЦОДы, обслуживающие важные региональные и отраслевые системы, если возможный сбой в их работе продлится от четырёх часов.

Третья категория, К3, объединит корпоративные дата-центры. Их повреждение может обернуться серьёзными потерями для отдельных компаний, но не должно вызывать масштабных последствий на государственном уровне.

Защиту объектов предлагают выстраивать сразу на нескольких уровнях. В частности, речь идёт об укреплении зданий, использовании радиоэлектронных средств и систем противодействия воздушным угрозам. Действующим ЦОДам также рекомендуют снижать заметность с воздуха.

Отдельное внимание уделено серверным залам, электроснабжению и охлаждению оборудования. Эти системы должны быть защищены от ударной волны и осколков. Для важнейших цифровых сервисов предусмотрено резервирование, а операторам дата-центров предлагают наладить взаимодействие с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

В Минцифры подтвердили, что рекомендации подготовлены и направлены профильным организациям. При этом опрошенные газетой участники рынка предупреждают: дополнительные меры безопасности могут увеличить стоимость услуг провайдеров примерно на 10% без учёта инфляции.