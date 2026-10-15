Губернатор Кузбасса предложил размещать дата-центры в угольных карьерах
Середюк: Карьеры снизят затраты на строительство и охлаждение дата-центров
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В России предложили размещать центры обработки данных (ЦОД) в отработанных угольных карьерах. С такой инициативой выступил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя».
По словам главы Кузбасса, подобный подход позволит решить сразу несколько задач: исключить необходимость масштабных трат на рекультивацию выработок, а также существенно сократить капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX) расходы на системы охлаждения серверов. Губернатор предложил опускать в карьеры многоэтажные монолитные здания, что также повысит общую физическую защищённость вычислительной инфраструктуры.
Дополнительно в регионе планируют внедрять технологию сжигания угля со сверхкритическими параметрами пара для генерации энергии. Проект по созданию якорных ЦОД призван сформировать в Кузбассе полноценную экосистему, объединяющую энергетику, вычислительные мощности, технологии искусственного интеллекта и инжиниринг. Реализация концепции позволит создать в регионе порядка 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Тема устойчивости ЦОДов стала особенно актуальной после серии атак на объекты «Яндекса». 8 октября после удара БПЛА остановился дата-центр в Сасове, 9 октября была повреждена площадка в Калуге, а 11 октября — во Владимире. Последовавшие сбои затронули как сервисы самого «Яндекса», так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру. После этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вместе с Минобороны обсуждает защиту дата-центров от атак беспилотников.
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