Губернатор Кузбасса предложил размещать дата-центры в угольных карьерах

В России предложили размещать центры обработки данных (ЦОД) в отработанных угольных карьерах. С такой инициативой выступил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя».

По словам главы Кузбасса, подобный подход позволит решить сразу несколько задач: исключить необходимость масштабных трат на рекультивацию выработок, а также существенно сократить капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX) расходы на системы охлаждения серверов. Губернатор предложил опускать в карьеры многоэтажные монолитные здания, что также повысит общую физическую защищённость вычислительной инфраструктуры.

Дополнительно в регионе планируют внедрять технологию сжигания угля со сверхкритическими параметрами пара для генерации энергии. Проект по созданию якорных ЦОД призван сформировать в Кузбассе полноценную экосистему, объединяющую энергетику, вычислительные мощности, технологии искусственного интеллекта и инжиниринг. Реализация концепции позволит создать в регионе порядка 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Тема устойчивости ЦОДов стала особенно актуальной после серии атак на объекты «Яндекса». 8 октября после удара БПЛА остановился дата-центр в Сасове, 9 октября была повреждена площадка в Калуге, а 11 октября — во Владимире. Последовавшие сбои затронули как сервисы самого «Яндекса», так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру. После этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство вместе с Минобороны обсуждает защиту дата-центров от атак беспилотников.