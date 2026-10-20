Масштабный сбой Google Cloud нарушил работу банков и сайтов Британии

Масштабный сбой облачной платформы Google Cloud нарушил работу десятков банков, компаний и государственных онлайн-сервисов в Великобритании. Пользователи столкнулись с невозможностью проводить платежи, заходить в приложения и пользоваться привычными сайтами, сообщает Sky News.

Проблемы затронули крупнейшие британские банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax. Жалобы также поступали на работу почтовой службы Royal Mail, компании доставки DPD, портала недвижимости Rightmove и хостинг-провайдера SiteGround.

По данным Downdetector, перебои наблюдались и в работе сайтов Национальной службы здравоохранения Великобритании, правительственных ресурсов, сети супермаркетов Asda и сервисов Microsoft, включая Teams, Outlook и Microsoft 365. При этом связь всех этих неполадок непосредственно со сбоем Google Cloud установлена не во всех случаях.

В самой Google подтвердили технические проблемы в облачном регионе europe-west2, расположенном в Лондоне. Причиной стало нарушение электропитания в одной из зон дата-центра. Из-за аварии часть облачных сервисов оказалась недоступна, другие работали с ошибками и перебоями сетевого соединения.

Позднее специалисты устранили проблему с электропитанием и приступили к восстановлению инфраструктуры. В Google предупредили, что возвращение всех сервисов к нормальной работе может занять дополнительное время.

Ранее Life.ru уже сообщал, что масштабный сбой парализовал работу британского необанка Revolut, клиентами которого являются более 80 миллионов человек по всему миру. Пользователи не могли расплачиваться картами, снимать наличные, переводить деньги и входить в банковские приложения. В компании подтвердили технические неполадки, заверив, что средства и персональные данные клиентов находятся в безопасности.