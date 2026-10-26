«Яндекс» перевёз три суперкомпьютера на новые площадки после атак на дата-центры
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Три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали во время октябрьских атак беспилотников на дата-центры компании. Оборудование уже вывезли с прежних площадок и разворачивают на новых объектах. Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.
Речь идёт о системах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». Все три машины представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры, поэтому их разместят на разных площадках. Где именно будут работать суперкомпьютеры, в компании не раскрывают.
После завершения переезда оборудование вновь задействуют в инфраструктуре сервисов «Яндекса». Кроме того, вычислительные мощности продолжат использовать для обучения больших языковых моделей искусственного интеллекта. Точные сроки возобновления работы пока не названы.
Самый старый из трёх суперкомпьютеров — «Ляпунов» — запустили в декабре 2020 года. Его пиковая производительность составляет 20,03 петафлопса. «Червоненкис» и «Галушкин» заработали в июне 2021 года. Их максимальная производительность достигает 29,42 и 20,64 петафлопса соответственно.
Ранее Life.ru подробно рассказывал о серии атак на вычислительные площадки компании. 8 октября пожар привёл к остановке дата-центра в Сасове Рязанской области, где возникли перебои в работе облачной инфраструктуры. На следующий день беспилотники повредили дата-центр в Калуге, выведя из строя несколько модулей. А 11 октября «Яндекс» полностью остановил площадку во Владимире. Последовавшие сбои затронули не только сервисы компании, но и другие российские интернет-платформы.