«Яндекс» перевёз три суперкомпьютера на новые площадки после атак на дата-центры

Три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали во время октябрьских атак беспилотников на дата-центры компании. Оборудование уже вывезли с прежних площадок и разворачивают на новых объектах. Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.

Речь идёт о системах «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис». Все три машины представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры, поэтому их разместят на разных площадках. Где именно будут работать суперкомпьютеры, в компании не раскрывают.

После завершения переезда оборудование вновь задействуют в инфраструктуре сервисов «Яндекса». Кроме того, вычислительные мощности продолжат использовать для обучения больших языковых моделей искусственного интеллекта. Точные сроки возобновления работы пока не названы.