Супруги из Краснодара потеряли около 11 тысяч долларов, которые копили на криптокошельке в течение года. Причиной исчезновения денег они считают возможный взлом iPhone, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам девушки по имени Алина, они с мужем регулярно откладывали большую часть зарплат, переводя средства в криптовалюту. Однако несколько дней назад семья обнаружила, что накопления вывели с двух счетов без их ведома. Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Под подозрение супругов попал iPhone 12, которым пользуется глава семьи. На смартфоне установлена iOS 18, отдельные версии которой подвержены атакам с использованием инструментов DarkSword. Краснодарцы предполагают, что злоумышленники могли воспользоваться уязвимостью операционной системы.

При этом владельцы криптокошелька утверждают, что никому не сообщали данные для входа, не раскрывали секретную фразу восстановления доступа и не подписывали подозрительных смарт-контрактов. По их словам, никаких очевидных причин для несанкционированного вывода средств не было.

После обнаружения пропажи супруги попытались добиться блокировки переводов. Однако, как утверждает семья, в ответ им сообщили, что компания не вмешивается в подобные операции, и рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Теперь краснодарцы ищут других владельцев криптокошельков, столкнувшихся с аналогичными списаниями. Они предполагают, что могли оказаться не единственными пострадавшими. При этом причастность конкретной хакерской программы к исчезновению их денег пока не установлена.