Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предупредила пользователей iPhone об опасной уязвимости в операционной системе iOS. Ошибка позволяет вредоносным приложениям получать доступ к файлам других программ, из-за чего под угрозой могут оказаться пароли и данные криптокошельков.

По информации компании, проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. Уязвимость получила название worse_query и связана с нарушением механизма изоляции приложений, который в нормальных условиях не позволяет одной программе читать данные другой.

В Binance подчеркнули, что речь идёт об ошибке самой операционной системы Apple, а не о бреши в безопасности криптобиржи. Потенциальная угроза распространяется на всю экосистему iOS.

Особенно опасна уязвимость для владельцев криптовалютных кошельков. Если конфиденциальные данные хранятся на устройстве в доступном виде, вредоносная программа теоретически может получить сид-фразы для восстановления кошельков, приватные ключи и сведения для входа в учётные записи. Это создаёт риск потери доступа к активам и кражи средств.

Специалисты Binance рекомендовали удалить приложения, установленные из сомнительных источников, а также обновить операционную систему и программы до последних официальных версий. Если есть основания полагать, что данные криптокошелька уже скомпрометированы, следует создать новый кошелёк на безопасном устройстве и перевести туда средства.

Ранее Life.ru сообщал, как распознать возможный взлом смартфона или компьютера. Эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян предупредил, что на вредоносное ПО могут указывать необычный перегрев устройства, замедление работы и ускоренная разрядка аккумулятора. Поводом для проверки также должны стать подозрительные уведомления о входе в аккаунты.