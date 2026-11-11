Сотни россиян заявили о потере более 30 миллионов рублей после покупки техники в интернет-магазине Majlis. Компания обещала привозить iPhone и другие гаджеты из США, однако после получения полной предоплаты перестала выполнять заказы. По информации Telegram-канала Mash, без товаров остались как минимум 354 покупателя из 42 городов России.

Магазин специализировался на продукции Apple, но также предлагал игровые приставки и дроны. Покупателям обещали доставку примерно за 20 дней. Однако с конца лета клиенты начали массово жаловаться на задержки. Вместо оплаченной техники они получали новые сроки ожидания, а номера для отслеживания посылок им не предоставляли.

По словам пострадавших, заказы, оформленные с августа по ноябрь 2026 года, так и не были выполнены. Требования вернуть деньги также остались без результата. Не менее 127 человек уже обратились в МВД, пытаясь добиться возврата средств и установить ответственных за происходящее.

В центре разбирательства оказалась предпринимательница Анна Магницкая из Иванова. Согласно документам, ранее опубликованным на сайте Majlis, именно её ИП было указано в качестве продавца. При этом в городе под аналогичным брендом продолжает работать кафе. Сама Магницкая, как утверждают покупатели, отрицает причастность к проблемным заказам и направляет клиентов к платёжному посреднику Thanos.

Однако представители платёжного сервиса, по словам заявителей, также не признают за собой обязанности возвращать деньги. В компании объясняют, что отвечают лишь за техническое проведение платежей, тогда как обязательства перед покупателями должен исполнять продавец. Таким образом, клиенты пока не могут добиться возврата средств ни от одной из сторон.

Журналисты попытались связаться с предпринимательницей, но на звонки она не ответила. При этом официальных сведений о предъявлении кому-либо обвинений по делу пока нет, а обстоятельства возможного мошенничества предстоит установить правоохранительным органам.