В Москве бизнес-коуча Наталию Закхайм, её супруга и сына отправили в колонию по делу о мошенничестве с инвестиционными курсами. Предпринимательницу приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили в зале суда.

Бизнес-коуч Закхайм получила 5,5 года колонии за мошенничество. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Аналогичное наказание получил муж осуждённой Андрей Краснов. Их сын Трой проведёт за решёткой пять лет. Такой же срок назначили подруге семьи Гульнаре Нугмановой, тогда как ещё одна участница дела, Светлана Семинеева, отделалась четырьмя годами условно.

Следствие установило, что в 2021 году Закхайм организовала преступную группу, которая зарабатывала на продаже образовательных программ по инвестированию. Стоимость обучения достигала миллиона рублей. Клиентам обещали высокую прибыль, в том числе от вложений в зарубежную недвижимость. При этом, по данным прокуратуры, материалы курсов составлялись на основе общедоступной информации, а взятые обязательства организаторы не выполняли. Всего пострадали 26 человек, ущерб превысил 70 миллионов рублей.

Сама Закхайм позиционировала себя как «самой богатой ученицей Кийосаки», автора популярной книги «Богатый папа, бедный папа».