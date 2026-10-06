Осуждённому на семь лет бизнес-коучу Аязу Шабутдинову смягчили срок
Аяз Шабутдинов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мосгорсуд смягчил наказание бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, осуждённому на восемь лет лишения свободы по 113 эпизодам мошенничества. Срок сокращён на год.
«Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить», — приводит слова судьи ТАСС.
Ранее адвокат Аяза Шабутдинова заявил о праве бизнес-коуча на условно-досрочное освобождение. По словам юриста, его клиент уже отбыл большую часть назначенного срока, учитывая время, проведённое в следственном изоляторе.
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