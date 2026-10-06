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Опубликовано 6 октября, 14:10

Осуждённому на семь лет бизнес-коучу Аязу Шабутдинову смягчили срок

Аяз Шабутдинов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Аяз Шабутдинов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд смягчил наказание бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, осуждённому на восемь лет лишения свободы по 113 эпизодам мошенничества. Срок сокращён на год.

«Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить», — приводит слова судьи ТАСС.

ФНС инициировала банкротство бизнес-империи отбывающего семилетний срок Аяза Шабутдинова
ФНС инициировала банкротство бизнес-империи отбывающего семилетний срок Аяза Шабутдинова

Ранее адвокат Аяза Шабутдинова заявил о праве бизнес-коуча на условно-досрочное освобождение. По словам юриста, его клиент уже отбыл большую часть назначенного срока, учитывая время, проведённое в следственном изоляторе.

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Матвей Константинов
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