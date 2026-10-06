Осуждённому на семь лет бизнес-коучу Аязу Шабутдинову смягчили срок

Мосгорсуд смягчил наказание бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, осуждённому на восемь лет лишения свободы по 113 эпизодам мошенничества. Срок сокращён на год.

«Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить», — приводит слова судьи ТАСС.

Ранее адвокат Аяза Шабутдинова заявил о праве бизнес-коуча на условно-досрочное освобождение. По словам юриста, его клиент уже отбыл большую часть назначенного срока, учитывая время, проведённое в следственном изоляторе.