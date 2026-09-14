ФНС инициировала банкротство бизнес-империи отбывающего семилетний срок Аяза Шабутдинова

Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства ООО «Лайк Центр», основная доля которого принадлежит блогеру Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, соответствующая процедура была начата 11 сентября. Ещё в июле один из кредиторов компании заявлял о намерении обратиться в суд с требованием признать организацию банкротом.

«Лайк Центр» работает с ноября 2015 года. Как пишет Super, Шабутдинову принадлежит 82,63% компании.

После ареста блогера финансовые показатели организации резко ухудшились. По данным издания, выручка ООО сократилась примерно в 26 раз — с 1,2 млрд до 46,7 млн рублей, а финансовый результат стал отрицательным.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве, связанном с продажей образовательных программ. Впоследствии суд приговорил блогера к семи годам лишения свободы и штрафу в размере пяти млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он и его сообщники продавали клиентам под видом образовательных программ курсы и тренинги, обещая высокий доход, но не предоставляя реальных знаний, в результате чего пострадали 113 граждан, а общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на семь лет Аяз Шабутдинов уже может претендовать на условно-досрочное освобождение. По словам его адвоката, с учётом времени, проведённого в СИЗО, блогеру зачли около четырёх с половиной лет срока.