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Регион
Опубликовано 30 сентября, 14:17

900 тысяч за заключения на дома: Экс-замминистра и инспектор получили сроки в Ессентуках

На Ставрополье дали 7,5 лет колонии экс-замглавы Минстроя по делу о взятках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывшего замминистра строительства Ставропольского края приговорили к семи с половиной годам колонии, а старшего инспектора госстройнадзора — к восьми с половиной годам за взятки от застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что чиновники получали деньги от руководителей строительных компаний за оформление заключений о соответствии многоквартирных домов в Ессентуках проектной документации. Общая сумма взяток составила 900 тысяч рублей.

Деньги у застройщиков забирал инспектор, действовавший в сговоре с заместителем министра. Затем он передавал часть суммы сообщнику. Оба признаны виновными в получении взятки в крупном размере.

Помимо лишения свободы, суд постановил взыскать с осуждённых в доход государства более миллиона рублей. Ещё 115 тысяч рублей конфискованы.

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Ранее Life.ru рассказывал об иске прокуратуры к бывшему главе Ессентуков Константину Скоморохину, его семье и доверенным лицам. Ведомство потребовало обратить в доход государства имущество, оценив незаконно полученные доходы более чем в 1,4 млрд рублей. Окончательное решение должен принять суд.

Больше новостей о судебных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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