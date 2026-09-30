900 тысяч за заключения на дома: Экс-замминистра и инспектор получили сроки в Ессентуках

Бывшего замминистра строительства Ставропольского края приговорили к семи с половиной годам колонии, а старшего инспектора госстройнадзора — к восьми с половиной годам за взятки от застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что чиновники получали деньги от руководителей строительных компаний за оформление заключений о соответствии многоквартирных домов в Ессентуках проектной документации. Общая сумма взяток составила 900 тысяч рублей.

Деньги у застройщиков забирал инспектор, действовавший в сговоре с заместителем министра. Затем он передавал часть суммы сообщнику. Оба признаны виновными в получении взятки в крупном размере.

Помимо лишения свободы, суд постановил взыскать с осуждённых в доход государства более миллиона рублей. Ещё 115 тысяч рублей конфискованы.

Ранее Life.ru рассказывал об иске прокуратуры к бывшему главе Ессентуков Константину Скоморохину, его семье и доверенным лицам. Ведомство потребовало обратить в доход государства имущество, оценив незаконно полученные доходы более чем в 1,4 млрд рублей. Окончательное решение должен принять суд.