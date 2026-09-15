91-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих впервые за долгое время появилась на публике. Кадры с её участием после концерта в Москве показала оперная певица Хибла Герзмава.

91-летняя Алиса Фрейндлих восхитила зрителей редким выходом на сцену. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hiblagerzmava

12 сентября актриса вышла на сцену Московского международного дома музыки вместе с Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы». Они представили программу «…Она и музыка и слово…».

Фрейндлих появилась перед зрителями в строгом чёрном костюме и исполнила произведения поэтов Серебряного века — Осипа Мандельштама, Николая Гумилёва, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Герзмава поделилась фотографиями и видео с вечера, назвав выступление особенным событием.

«Маэстро Владимир Теодорович Спиваков и Алиса Бруновна Фрейндлих вчера подарили нам совершенно уникальный и изумительный концерт!» — написала певица.

Выход актрисы на сцену стал одним из самых заметных событий вечера. В последние годы Фрейндлих редко появляется перед публикой, поэтому её выступление вызвало большой интерес у поклонников.

В рамках программы прозвучали произведения классической музыки и поэзия известных русских авторов. Концерт завершился овациями зрителей в адрес артистов.