95,8 тысячи тонн в одном месте: где находится урановое сердце России

Более половины российских запасов урана приходится на месторождения в Якутии — их доля достигает примерно 55%. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минприроды. Основные объёмы сосредоточены в Эльконском урановорудном районе Республики Саха.

«Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%», — уточнили в ведомстве.

Лидером среди них стало месторождение Дружное. Его запасы оцениваются в 95,8 тысячи тонн урана, что соответствует 13,8% от общероссийского объёма. Следом идут Эльконское плато, где находится 62,4 тысячи тонн — 9% запасов страны, и Северное с показателем 60,8 тысячи тонн, или 8,8%.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России вдвое нарастили мощности по переработке обеднённого урана — до 20 тысяч тонн в год. При этом сейчас производительность новой установки W2-ЭХЗ составляет 10 тысяч тонн ОГФУ ежегодно.