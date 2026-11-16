Появилось фото главной новогодней ёлки России, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля в преддверии 2027 года. Для праздничного оформления выбрали 95-летнее дерево высотой 27 метров, растущее в Подмосковье. Об этом сообщили в Управлении делами президента РФ.

Будущую кремлёвскую красавицу нашли в Воронинском участковом лесничестве городского округа Клин. Диаметр её ствола составляет 72 сантиметра, а крона отличается густыми ветвями и правильной пирамидальной формой.

Поиски главного новогоднего дерева страны продолжались несколько месяцев. Специалисты обследовали леса Московской области, преодолев около трёх тысяч километров. Всего комиссия рассмотрела 20 елей, оценивая их внешний вид, состояние хвои и способность выдерживать морозы, ветер и резкие перепады температур.

Примечательно, что Клин уже становился родиной главной новогодней ёлки страны. В 2010 году дерево для Кремля также выбрали на территории этого округа. Теперь, спустя 16 лет, местные леса вновь предоставят главный символ праздника.

Спилить выбранную ель планируют 7 декабря 2026 года. После этого дерево доставят в Москву и установят на Соборной площади Кремля. Традиция выбирать главную новогоднюю ёлку страны в лесах Подмосковья существует с 2007 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что после завершения новогодних праздников главную кремлёвскую ёлку отправили на переработку. Из древесины дерева решили изготовить хоккейные клюшки, скворечники и кормушки для птиц, а хвою и ветви передать подмосковным зоопаркам. Семена из шишек планировали использовать для выращивания новых елей. Кроме того, в прошлом году лесничий Мухтар Магомедов получил служебную «Ниву» за обнаружение столетнего дерева для Кремля. Он присмотрел будущую новогоднюю красавицу ещё зимой, задолго до официального отбора.